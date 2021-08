Covid, in Sardegna sempre più allarme terapie intensive: oggi 4 nuovi ingressi, 314 positivi e percentuale all’8,4%

Oggi in Sardegna ci sono 314 nuovi positivi al Covid, una percentuale di positività all’8,4% (sono stati effettuati 3.722 tamponi) e, quello che più preoccupa, 4 nuovi ingressi in terapia intensiva, per un totale di 17 ricoverati, mentre sono 75 i pazienti in reparto, uno in meno di ieri. Unica nota positiva della giornata, non ci sono vittime. Ma è la situazione degli ospedali a essere sotto stretta osservazione in questo momento: esauriti i posti in terapia intensiva al Binaghi, è stato già riaperto un reparto del Santissima Trinità.