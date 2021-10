Covid in Sardegna, aumentano i contagi e torna in parte l’allarme ricoveri: in crescita anche i pazienti gravi. Ancora due pazienti in più in terapia intensiva, risalgono a 17: crescono anche i ricoveri ordinari mentre i contagi sono appena 36, ma sono quasi il doppio di ieri.

In Sardegna si registrano oggi 36 ulteriori casi confermati di positività al COVID, sulla base di 986 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 2947 test.

I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 17 (2 in più rispetto a ieri).

I pazienti ricoverati in area medica sono 110 (3 in più rispetto a ieri).

1838 sono i casi di isolamento domiciliare (26 in meno rispetto a ieri).

Non si registrano decessi.