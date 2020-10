Covid in Italia, superata la soglia dei 10mila contagi: crescono i ricoveri in terapia intensiva

Coronavirus, record di nuovi contagi in Italia: 10010 in un giorno, ci sono anche 55 morti. I tamponi effettuati sono 150377, e sono 382 i nuovi ricoveri in ospedale, con anche un +52 alla voce “terapie intensive”: il dato finale aumenta ancora e tocca quota 638. I ricoverati con sintomi toccano quindi quota 6178. In Sardegna, nelle ultime 24 ore, ci sono stati 133 nuovi casi e due vittime. I nuovi dati arrivano in un pomeriggio di pure-weekend nel quale continuano a rincorrersi voci su una possibile nuova stretta legata alla movida. Sinora, i locali possono restare aperti sino alle 24.

Ma potrebbe arrivare, presto, un nuovo giro di vite, con le chiusure obbligatorie alle 22. Le prossime ore, o forse i prossimi giorni, potrebbero rivelarsi decisivi.