Covid, in arrivo le regole per Natale: “Solo con parenti stretti”

“Ci sarà un provvedimento che riguarderà Natale: si deve dire che non deve essere un Natale solitario, ma che le famiglie possono riunirsi nel nucleo ristretto, parenti di primo grado, fratelli e sorelle. La gran parte delle restrizioni attuali è bene che restino, magari con un allentamento del rigore per alcuni esercizi”. Lo afferma in un’intervista a ‘La Stampa’ la sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa, che parla delle nuove regole per il Natale in famiglia allo studio del governo.

