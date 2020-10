Covid, il Viminale: “Nessuna multa per chi fa feste in casa”

Nessuna multa per chi organizzerà incontri “numerosi” o feste in casa. Ci sono le nuove regole del Dpcm di Conte, ma attraverso una circolare inviata a prefetti e Forze dell’ordine, il Viminale spiega che “nel caso di comportamenti difformi”, non sono previste “sanzioni”. Viene ribadita la necessità di “comportamenti ispirati alla massima prudenza e al senso di responsabilità dei singoli”, cioè non far entrare in casa persone diverse da quelle conviventi, “salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza”. Insomma, solo cautela ma nessuna sanzione. E il discorso vale anche per gli spostamenti in città o fuori città.