Covid, il vaccino russo Sputnik sarà prodotto anche in Italia

Il vaccino russo anti Covid Sputnik V sarà prodotto anche in Italia. La produzione sarà avviata dalla società Adienne Pharma&Biotech a partire dal mese di luglio. L’annuncio del primo accordo in Europa fra il fondo governativo della Russia e Adienne è stato ufficializzato in una nota sul sito internet dalla Camera di commercio italo-russa. “Nelle scorse ore l’amministratore delegato del Russian Direct Investment Fund (RDIF), Kirill Dmitriev, ha confermato di aver raggiunto un accordo con l’azienda Adienne Pharma&Biotech – si legge nella nota – per la produzione dello Sputnik V in Italia, siglando il primo contratto europeo per la produzione locale del vaccino. La partnership permetterà di avviare la produzione già dal mese di luglio 2021″. Continua a leggere su Q.net