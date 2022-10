Covid, i contagi calano in tutta Italia ma non in Sardegna: +6,7%

I contagi Covid calano in tutta Italia ma non in Sardegna, dove anzi nella settimana dal 12 al 18 ottobre aumentano del 6,7%. Sono i dati del consueto rilevamento settimanale della Fondazione Gimbe che a fronte di un calo del 6,2% (tranne che in Sardegna, Puglia e Sicilia) registra l’aumento dei ricoveri ordinari (+11,7%), delle terapie intensive (+13,4%) e dei decessi (+38,4%).

In Sardegna però, rispetto alla settimana precedente, l’aumento dei nuovi casi è più contenuto: da un + 40,8% al +6,7%. La curva epidemiologica però non tende a calare con i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti che passano da 398 tra i 5 e l’11 ottobre a 471. A livello provinciale l’incidenza più alta è quella della città metropolitana di Cagliari con 348 casi per 100mila abitanti (+11,6% rispetto alla settimana precedente), mentre l’incremento maggiore si ha nel Sassarese con 327 (+14,5%). In aumento del 3,1% nel Sud Sardegna (218), mentre l’incidenza inizia a calare nel Nuorese con 306 (-3,1%) e nell’Oristanese con 288 (-9,9%).

Sotto controllo la situazione sia negli ospedali che nelle intensive.