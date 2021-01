Covid, nuove regole dopo l’Epifania: zona gialla rafforzata nei feriali, arancione nel weekend

Si stringe sulle nuove misure per limitare la diffusione del Covid, in un contesto nel quale i contagi non sembrano calare. Si va verso un decreto ad hoc – e non un’ordinanza del ministero della Salute – per stabilire le restrizioni per i giorni successivi all’Epifania. Un Consiglio dei ministri, a quanto si apprende, è previsto per questa sera: la convocazione potrebbe essere alle 21. In questo modo si potrebbero inserire nel provvedimento tutele e ristori per le attività che dovranno rimanere chiuse. Una zona gialla ‘rafforzata’ nei giorni feriali – con il divieto di spostamento tra le regioni e la conferma della regola che prevede la possibilità di spostarsi verso un’altra abitazione nella regione per massimo due persone – e una zona arancione nel fine settimana. È questa l’impostazione del testo che il governo starebbe studiando.

Tutta la notizia su https://www.quotidiano.net/cronaca/nuovo-decreto-covid-1.5877543