Covid e caso Sardegna, aspettando di potercela prendere di nuovo con i turisti

Cosa sta succedendo in Sardegna? Perché qualcosa sta succedendo, visti i numeri inchiodati al rialzo di contagi e ricoveri, con un bollettino quotidiano da paura. L’isola è l’unica regione in cui la quarta ondata non è mai finita e rischia di portare direttamente nella quinta la popolazione. E’ l’unica regione in cui le terapie intensive sforano ancora il livello di guardia, con un riempimento che è triplo rispetto a quello nazionale (12,3% contro 4,7%). E’ l’unica in cui i ricoveri nei reparti Covid sono il doppio di quelli nello stesso periodo dell’anno scorso.

E allora, cosa sta succedendo in Sardegna?

Nessuno che dia risposte, del resto non è facile mettersi in discussione visto che l’alibi turisti in questo periodo è inutilizzabile, e la caccia allo straniero (inteso anche come italiano) non può funzionare. Cosa si è inceppato nel meccanismo di un’isola che ha addirittura chiuso i propri confini per non rischiare contaminazioni? Nessuno lo sa e, peggio ancora, nessuno si pone il problema, soprattutto per risolverlo o provare a farlo.

Perché poi l’estate è alle porte e certo non è un bel biglietto da visita per chi deve scegliere dove andare. Certo, il rischio che si escluda fra le mete la regione messa peggio è alto. E allora saranno lamentele e rimostranze e proteste.

Qualcuno si pone il problema di capire cosa sta succedendo o dobbiamo aspettare di potercela prendere di nuovo con i turisti?