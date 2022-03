Covid, diagnosi col solo tampone antigenico: in Sardegna valida fino al 31 marzo

E’ sufficiente un test antigenico positivo per la diagnosi di infezione da Covid 19, ma anche per la definizione di caso confermato e per l’attivazione dell’isolamento o della quarantena disposte dai Servizi di Igiene e Sanità pubblica.

Sulla proroga della validità dei vari tipi di tamponi, antigenico e molecolare, utili per verificare una eventuale positività al Coronavirus in Sardegna, è arrivata l’ordinanza del presidente della Regione Christian Solinas. Anche un semplice antigenico sarà ancora ritenuto valido dal sistema sanitario regionale per essere dichiarati positivo al virus. La nuova regola è valida sino al prossimo 31 marzo.

