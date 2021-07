Covid, su i contagi in Sardegna: ha il terzo Rt più alto d’Italia

Il terzo indice di trasmissibilità di contagio più alto d’Italia. E la segnalazione di un’allerta alla resilienza dei servizi territoriali. E’ quanto riporta il monitoraggio dell’Iss sul Covid in Sardegna. In settimana ci sono stati 77 nuovi casi (14, 1 % in più). Ma c’è il crollo dei focolai ( – 21). L’indice Rt sale al 0, 96 il terzo più alto in Italia dopo Umbria e Basilicata. Complessivamente la valutazione di impatto e di rischio resta bassa,