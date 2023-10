Covid, con l’autunno tornano i vaccini anche a Cagliari: appuntamento al Binaghi

E’ attiva la procedura di prenotazioni delle vaccinazioni anti covid anche per gli utenti della ASL di Cagliari. Seguendo le indicazioni della Regione, è partita infatti, già da qualche giorno, la campagna vaccinale contro il coronavirus con prenotazione on line degli appuntamenti.

Il vaccino potrà essere effettuato negli ambulatori del Servizio Igiene e Sanità pubblica della ASL di Cagliari, nella sede del PO Binaghi in via Guadazzonis a Cagliari, nelle giornate del lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 12.30. La prenotazione avviene attraverso il sistema di prenotazione on line web cup sul portale regionale sardegansalute.it (https://cupweb.sardegnasalute.it/).

Le vaccinazioni sono disponibili per tutti, sebbene raccomandate per specifiche categorie di soggetti fragili, e possono essere effettuate in accoppiamento con la campagna di vaccinazione antinfluenzale. Secondo la circolare ministeriale di settembre scorso, per massimizzare la protezione per la stagione autunno/inverno 2023-2024, la vaccinazione viene raccomandata a distanza di almeno 6 mesi dall’ultima dose di vaccino anti-Covid-19 ricevuta o dall’ultima infezione.

Il servizio SISP del Binaghi effettuerà le vaccinazioni anche per tutto il personale sanitario afferente alle strutture aziendali della ASL.

In aggiunta, le strutture sanitarie (ospedali, RSA, case di cura, ecc.) che hanno in carico i pazienti fragili (nefropatici, cardiopatici, pazienti oncologici e con patologie croniche, ecc.) cureranno le vaccinazione anche mediante la chiamata attiva.

Sarà inoltre possibile fare il vaccino negli ambulatori dei propri medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta.