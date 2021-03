Covid, casi in aumento a Sarroch: il sindaco chiude le scuole

Dopo via Verdi anche via Fermi e la Ciusa. Il sindaco di Sarroch Salvatore Mattana chiude le scuole dopo l’aumento dei contagi. “Sono stato informato che, purtroppo, sono stati accertati altri casi di positività al coronavirus nella Scuola dell’Infanzia di Via Verdi”, dichiara Mattana.

“Poiché nei rispettivi nuclei familiari vi sono fratelli e sorelle che frequentano altri plessi scolastici ritengo opportuno, in via precauzionale, procedere, in accordo con la Direzione Scolastica, con apposita ordinanza alla sospensione della didattica in presenza nella scuola primaria di via Fermi e nella scuola Secondaria Ciusa dalla giornata di lunedì 8 marzo almeno sino al 14 marzo prossimo in attesa di ulteriori verifiche.

Sarà, comunque, garantita la Didattica A Distanza per la quale la Direzione Scolastica predisporrà la dotazione dei dispositivi per tutti gli alunni.

Ho già contattato il Dipartimento di Prevenzione e Igiene dell’Ats che sta procedendo ai tracciamenti dei contatti al fine di contenere la diffusione del virus.

Invito tutti coloro che sono entrati in contatto con soggetti positivi a porsi in isolamento fiduciario ed attendere di essere contattati.

Cerchiamo tutti di collaborare nel rispetto delle prescrizioni e, soprattutto, nel rispetto del nostro prossimo ed in particolare delle persone più esposte e dimostriamo di essere una comunità solidale, aiutandoci a vicenda e passerà presto questo momento di difficoltà.

Voglio ringraziare le mamme ed i familiari per la tempestiva collaborazione”.