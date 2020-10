Covid, Berlino considera la Sardegna ad alto rischio, una zona rossa: “Allerta per 12 Regioni italiane”. Berlino ha inserito 12 regioni italiane fra le zone a “alto rischio” Covid. A partire da sabato prossimo entrano nella lista: Alto Adige, Valle d’Aosta, Umbria, Lombardia, Piemonte, Toscana, Veneto, Lazio, Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Sardegna. Allerta anche per la provincia di Bolzano. Dunque anche la nostra Isola diventa per i tedeschi una sorta di zona rossa.