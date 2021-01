Covid, arriva il vaccino italiano ReiThera: “Basta soltanto una dose, è meglio di Moderna e Pfitzer”. L’importante annuncio sul fronte dei vaccini anti Covid: “Il vaccino ReiThera induce la produzione di anticorpi neutralizzanti, basta una sola dose. Con una singola dose abbiamo ottenuto risultati in linea con gli altri vaccini, quello di Pfizer e di Moderna”, ha detto Giuseppe Ippolito, direttore Scientifico dello Spallanzani, illustrando i dati. “Abbiamo arruolato 100 persone e 45 sono state vaccinate con dosi diverse e tutti sono arrivati alla fine per la valutazione di sicurezza: il vaccino non ha avuto alcun avvento avverso grave nei primi 28 giorni dalla vaccinazioni, un risultato migliore rispetto a Moderna e Pfizer che hanno avuto effetti indesiderati – ha detto ancora Ippolito -. Il picco di produzione di anticorpi a 4 settimane resta costante ed il vaccino è a una sola dose”.