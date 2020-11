Covid, altri due morti in Sardegna: lutto per il virus a Nuoro e a Urzulei. Purtroppo si registra una seconda vittima tra gli ospiti della casa protetta di via Trieste. Si tratta di una donna 85enne di Nuoro positiva al Covid. La notizia del decesso è arrivata stamattina dall’ospedale San Francesco di Nuoro, dove la signora si trovava ricoverata da qualche giorno in seguito a un aggravamento delle sue condizioni. A Urzulei è invece morto un uomo di 91 anni, Sebastiano Mereu, che aveva altre patologie prima del contagio col virus che lo ha portato alla morte.