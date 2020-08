Covid, a Villaspeciosa un positivo e 15 persone in quarantena. Il sindaco: “Niente caccia all’uomo”

A Villaspeciosa un positivo e 15 persone in quarantena. Il sindaco di Villaspeciosa Gianluca Melis lancia un appello alla popolazione: “Niente caccia all’uomo”. “Ieri ho dato comunicazione di un positivo a Villaspeciosa, è stata la terza volta che ho scritto un post del genere, nei primi due casi ho contato migliaia di commenti che dicevano “auguri”, “preghiamo per Voi””, ha scritto il primo cittadino, “lo stesso non è accaduto ieri, sono partiti, vi assicuro volevo eliminare il post, una serie di insulti.

Ribadisco che Villaspeciosa è una Città che include, lo ha sempre fatto e farò ogni sforzo affinché continui a farlo. Capisco la rabbia o la preoccupazione, posso dirvi che è anche la mia, ma, penso, esistano modi civili e da paese sviluppato per esternarli.

La situazione è sotto controllo, ci sono continue interlocuzioni con positivo, forze dell’ordine tutte e ATS.

Vi chiedo di evitare la caccia all’uomo e al migrante, come detto ieri se mi rendessi conto che la gestione non fosse corretta sarei il primo a denunciare alle forze dell’ordine.

Vi chiedo massima collaborazione e nervi saldi, quelli che hanno contraddistinto noi tutti in un recente passata.

Sono certo che ci sarà la massima collaborazione da parte di tutti voi e che anche questa situazione sarà un brutto ricordo.