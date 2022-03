Covid, a Quartu più guariti ma 39 positivi all’ospedale: “Continuiamo il tracciamento sugli studenti”

Un’inversione di tendenza proprio all’inizio della primavera, sul numero dei nuovi positivi e dei guariti, fa ben sperare la città di Quartu. Chi ha sconfitto il Covid, infatti, è in numero maggiore dopo quasi una settimana rispetto a chi ha scoperto di essere contagiato. A dirlo è il sindaco Graziano Milia: “Ciò che ci preoccupa sono i ricoverati, ci sono trentanove persone all’ospedale”. Un dato che non accenna a diminuire, purtroppo. Anche tre giorni fa i letti occupati nei Covid hospital dai quartesi sfiorava quota quaranta. Nell’hub vaccinale allestito nel palazzetto di via Beethoven vanno avanti le vaccinazioni, ma sono gli ultimi giorni utili per andare a ricevere l’iniezione. Salvo ribaltoni, infatti, il 31 marzo scatterà lo smantellamento di postazioni, sedie e separé, per lasciare spazio agli operai impegnati nel restyling della struttura sportiva.

“Andiamo avanti con lo screening sugli studenti”, conferma Milia. Anche oggi, infatti, nel pomeriggio, nella palestra di via Nenni, tamponi gratis per chi frequenta le scuole di Quartu. Gli elenchi con i nomi sono, come sempre, forniti dall’Ats.