Covid a picco, calano i contagi in tutte le province della Sardegna

Meno casi, meno contagi e l’incidenza ogni 100mila abitanti in netto calo in tutte le province della Sardegna. Ma negli ospedali, pur essendo la situazione decisamente più tranquilla rispetto alle scorse settimane, la media resta al di sopra di quella nazionale, il 17% nei reparti Covid contro il 13% nazionale e il 4,4% nelle terapie intensive rispetto allo 0,4% nazionale. I dati, come ogni giovedì, sono elaborati dalla fondazione Gimbe.

Nella settimana tra il 4 e il 10 maggio si registra dunque una diminuzione dei casi attualmente positivi per 100.000 abitanti che passano da 1.792 a 1583 e si evidenzia una diminuzione dei nuovi casi (-29%) rispetto alla settimana precedente. L’incidenza dei nuovi casi per 100.000 abitanti cala in tutte le province sarde: -26,6% nel Sud Sardegna (660), -23,9% nella Città metropolitana di Cagliari (620), -31,2% nell’Oristanese (619), -34,3% nel Nuorese (482) e – 34,3% nella provincia di Sassari (354).

Per quanto riguarda i vaccini, i sardi che hanno ricevuto le due dosi sono 1.360.330, pari all’85,1%.