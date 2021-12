Covid a Capoterra, 197 positivi: Babbo Natale incontra i bimbi “distanziati e con mascherina”

Centonovantasette positivi a Capoterra, ventisette casi in più registrati in appena due giorni dalla piattaforma dell’Ats e comunicati al Comune. Con pochi guariti, appena cinque nelle ultime 48 ore. Il saldo del virus continua a preoccupare e, in un clima difficile e quasi rassegnato, oggi Babbo Natale incontrerà i bambini dalle 17:30 alle 19:30 a Casa Melis: “Sarà sul carretto e saluterà tutti i bimbi che avranno piacere di incontrarlo”, dice il sindaco Beniamino Garau. “Raccomando il distanziamento fisico, l’utilizzo delle mascherine e il rispetto delle regole anti contagio”.

E, sino al prossimo trenta dicembre, pienamente confermato il green pass per entrare e uscire dal paese e il super green pass per un caffè o un piatto di pasta nei bar e ristoranti esterni.