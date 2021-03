Covid, a Cagliari chiude la scuola primaria di via Redipuglia: verifiche su studenti e prof

A Cagliari chiude, da oggi e sino al diciannove marzo, la scuola primaria “San Michele” di via Redipuglia. L’ordinanza firmata dal sindaco Paolo Truzzu risale a qualche ora, e arriva dopo la comunicazione della dirigente scolastica Monica Massenti, condivisa con l’Ats Sardegna, che segnala l’indagine epidemiologica Covid-19 che vede coinvolte12 persone tra docenti ed alunni della classe quarta A della scuola primaria San Michele. La richiesta, accettata, è di “sospendere le attività didattiche in presenza dell’intero plesso, ritenuto pertanto di dover adottare ogni necessaria misura a tutela della salute pubblica e della salubrità degli ambienti scolastici e ritenuto di dover provvedere alla sanificazione dei locali scolastici al fine di garantire la salute del personale docente, non docente e degli studenti frequentanti lo stesso edificio”.

Quindi, stop alle lezioni sino al prossimo 19 marzo, con “la conseguente interruzione delle attività didattiche in presenza delle classi e dei rispettivi docenti”.