Covid-19, l’esperto: “In futuro la pandemia sarà la normalità”

“Ciò che stiamo attraversando oggi, la pandemia, sarà la normalità: dobbiamo attrezzarci, dobbiamo prepararci”. Bruno Gridelli, uno dei massimi esperti al mondo nei trapianti, spiega all’AGI la filosofia di lavoro che ha condotto alla scoperta fatta dai ricercatori della University of Pittsburgh School of Medicine coordinati dall’italiano Andrea Gambotto e da Louis Falo, ​il cui vaccino contro il nuovo coronavirus Sars-Cov-2 ha superato già la fase della sperimentazione animale e, secondo i primi test, produce anticorpi specifici in quantità ritenute sufficienti a neutralizzare il virus.

