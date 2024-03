Costruito in un’area vincolata e senza autorizzazioni: sequestrato un ristorante a Teulada, denunciato il titolare -VIDEO

Carabinieri forestali all’opera, ristorante finisce sotto i sigilli a Teulada.

I carabinieri forestali del NIPAAF di Cagliari hanno scoperto una struttura risultata priva di titolo autorizzativo che ne giustificasse la realizzazione, in un’area di grande pregio naturalistico prospiciente al mare in zona Teulada – Capo Malfatano. L’area risulta per legge sottoposta al vincolo paesaggistico.

L’irregolarità riscontrata sarebbe legata alla mancanza del titolo edilizio che, di conseguenza, fa venire meno la concessione demaniale in capo al titolare della cooperativa, per l’occupazione dell’area.

Tra le prescrizioni contenute nell’atto di concessione, inoltre, vi sarebbe l’obbligo, in capo al titolare, di smantellare la struttura annualmente al termine del periodo balneare e cioè entro il 31 ottobre 2022, poi posticipato dal decreto milleproroghe al 31 dicembre dello stesso anno. La presenza continuativa del manufatto in un’area di così elevato pregio naturalistico infatti, pregiudicherebbe la stabilità ecologica dell’area tutelata che, privata di adeguati intervalli di “riposo” perderebbe la sua capacità di rinaturalizzazione impedendo al terreno e alle formazioni naturali del luogo di rigenerarsi con grave pregiudizio sull’ecosistema costiero e sul paesaggio.