Costa Rei, turisti tedeschi arrivano col camper sulla spiaggia: i residenti li beccano e scatta la multa

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Sono arrivati con le ruote del loro furgone sino alla spiaggia di Piscina Rei, la perla principale del litorale di Muravera. Un gruppo di giovani turisti tedeschi, però, non ha fatto i conti con i residenti della zona presa d’assalto ogni estate dai vacanzieri. Le foto del furgone hanno presto fatto il giro di chat e gruppi Facebook privati. E qualcuno ha deciso di chiamare i carabinieri. Dopo alcune telefonate, è arrivata una pattuglia dal distaccamento di San Vito. I militari hanno presto raggiunto e identificato i giovani: “Alla fine, a causa delle manovre fatte, sono rimasti pure insabbiati, servirà probabilmente un carro attrezzi per liberare le ruote”, racconta il presidente del comitato degli abitanti di Costa Rei, Luciano Zerbi. “I carabinieri li hanno multati e dovranno, ovviamente, andarsene da lì”. L’ennesimo gesto cafone dei turisti, insomma, non è passato assolutamente inosservato ai sardi, e ai sardi d’adozione, che hanno scelto Costa Rei come loro residenza fissa.

“La strada, via delle Agavi, è centrale e ha ha sbarra di accesso, sempre aperta, nonostante ci sia cartello di divieto di accesso, 50 metri prima, è il divieto di sosta anche nell’area antistante”.