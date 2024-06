Costa Rei: passerelle per disabili ancora da montare, il mare resta un miraggio

Amputato fino all’emibacino per via di un osteosarcoma, “è restato sempre in casa” poiché non sono ancora presenti in spiaggia gli accessi riservati a chi ha problemi di deambulazione. A segnalare l’accaduto è “Sardegna Accessibile”, l’associazione che lotta per un’Isola inclusiva, a portata di carrozzina. Tempo di mare, l’estate finalmente è arrivata, e godere delle meraviglie della natura deve essere non un privilegio bensì un diritto per tutti. È per questo motivo che consigli e testimonianze vengono raccolti e inoltrati agli enti istituzionali al fine di provvedere a una fruibilità dei luoghi per tutti, come quello di Irene che ha raccontato: “Stiamo terminando la nostra vacanza a Costa Rei, Comune di Muravera. Abbiamo la casa qui”. “Per 10 giorni non hanno montato le pedane. Vorremmo passare insieme delle belle giornate invece mio marito è restato sempre a casa”.

Irene allega una immagine che lascia poco spazio all’immaginazione, e chiede “di usare questa foto per migliorare le nostre vacanze e quelle di tutte le persone con disabilità. L’inclusione di uno è a beneficio di tutti, anche di chi non ha disabilità”. “Impiegheremo tutto il nostro impegno affinché questa vergogna non debba più ripetersi” esprime “Sardegna Accessibile”.