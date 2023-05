Costa Rei, memorial e reunion di dj per ricordare la musica e il sorriso di Alessio Massessi

Costa Rei – Tanta musica mixata dai dj più amati in ricordo di Alessio Massessi: tutto pronto per il secondo memorial per ricordare l’imprenditore 38enne scomparso nel novembre 2021 in seguito a un terribile incidente stradale a Castiadas. Uno scontro fatale in una giornata uggiosa di fine novembre ha strappato alla vita Alessio e una giovane mamma di Villasimius: una tragedia che ha scosso amici e parenti delle vittime che mai hanno dimenticato i loro cari. Alessio era molto conosciuto in tutto il Sud Sardegna anche perché gestore di uno degli stabilimenti del litorale e la sua passione per la musica lo aveva incoronato come uno tra i disc jockey

più acclamato. L’estate è oramai alle porte e, come l’anno scorso, è stata organizzata, per domenica 7 maggio, una réunion per ricordare il suo sorriso e la sua voglia di vivere proprio in quel locale che aveva preso in gestione nella spiaggia. Tanti i dj che si alterneranno alla console: da Cesare Monni a Max Rigoli, con la partecipazione di Cristian Marchi.