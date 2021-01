Corsa ai vaccini anti Covid, Sardegna agli ultimi posti in Italia. Il 27 dicembre scorso sono state consegnate in tutta Italia le prime 9 mila 750 dosi di vaccino (tutte somministrate). Dal 30 dicembre al primo gennaio ne stono state consegnate altre 469 mila 950. Al primo gennaio 2021 risultano effettuate in Italia 35 mila 850 vaccinazioni.

In Sardegna le dosi consegnate sono 12 mila 855 e somministrate a 242 persone: una percentuale dell’ 1, 9 per cento che mette l’Isola agli ultimi posto in Italia nel rapporto tra vaccini disponibili e vaccinazioni effettuate. Peggio della Sardegna solo Abruzzo e Molise.