Corruzione e voto di scambio: arrestato consigliere regionale

Il consigliere regionale Valerio De Giorgi, 57 anni, eletto con Fortza Paris e poi passato al gruppo Misto, è stato arrestato questa mattina con le accuse di corruzione, tentata truffa e voto di scambio per aver ricevuto 4 appartamenti in cambio di un emendamento. Le indagini che hanno portato all’arresto sono state svolte dalla guardia di finanza di Cagliari, coordinata dal sostituto procuratore di Cagliari Giangiacomo Pilia. I domiciliari sono stati disposti dal giudice per le indagini preliminari, Giorgio Altieri. Ai domiciliari anche il collaboratore di de Giorgi, Marco Pili, e il costruttore Corrado Deiana di Quartucciu, nella città metropolitana di Cagliari. Secondo quanto accertato dalle fiamme gialle, il consigliere regionale in cambio di un emendamento concordato con l’imprenditore e approvato dall’aula, che avrebbe consentito una serie di interventi a Quartucciu, avrebbe ottenuto quattro appartamenti. L’indagine è partita da una denuncia per minacce dello stesso De Giorgi, inchiodato poi dall’analisi del suo telefonino.