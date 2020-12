Corongiu, grave schianto tra una Punto e Una Mercedes: una persona in elicottero in codice rosso. I vigili del fuoco del comando di Cagliari sono intervenuti intorno alle 14 per un incidente stradale tra due autovetture, una Fiat punto e una Mercedes, quattro le persone coinvolte, la squadra VVF ha messo in sicurezza l’area e i mezzi coinvolti, due ambulanze giunte sul posto e un elicottero del servizio sanitario regionale, che ha trasportato una persona in codice rosso, sul posto i carabinieri per quanto di loro competenza.