Coronavirus, via alla distribuzione gratuita di 10 mila e 500 mascherine a Monserrato

Via alla distribuzione gratuita di 10 mila e 500 mascherine a Monserrato. E’ stata pubblicata l’ordinanza del primo cittadino Tomaso Locci. Ogni nucleo familiare monserratino ha a disposizione due mascherine (verranno presi i nominativi per combattere eventuali “furbetti”) che da sabato 9 maggio saranno distribuite gratuitamente presso farmacie e parafarmacie, attività di generi alimentari, edicole, nel Parco magico, al cimitero e nel mercato rionale (che ripartirà giovedì) e di Coldiretti. L’assegnazione sarà curata dalla polizia municipale e dalle associazioni Pauli in Festa, Protezione Civile Maestrale e Vab Pcm.

“Abbiamo scelto questa forma di distribuzione random per non discriminare nessuno”, spiega il sindaco Locci, “mille avranno il logo del Comune di Monserrato. Ringrazi i privati che ne hanno pagato 3 mila e che hanno scelto di rimanere anonimi. Presto arriveranno altre mascherine”.