Coronavirus, trovato un anticorpo da usare come terapia

Non è ancora certo che il coronavirus sviluppi anticorpi di protezione, se, cioè chi si è ammalato sia protetto contro la possibilità di ammalarsi di nuovo, ma gli scienziatio hanno fatto un importante passo avanti nella terapia per il Covid-19

“Questo virus ancora non ci dice con certezza se sviluppa anticorpi di protezione o meno” ha detto Francesco Le Foche, immunologo clinico, intervenendo ai microfoni di Rai Radio2, “Dobbiamo essere molto cauti sull’interpretazione di questi test sierologici. Certo è che ci sono dei progressi importantissimi, come per esempio l’anticorpo chimera”.

Leggi su https://www.agi.it/salute/news/2020-05-06/coronavirus-anticorpo-monoclonale-terapia-8530389/