Coronavirus, super balzo in Italia del tasso di positività: coprifuoco confermato oltre il 15 gennaio? Dai numeri di oggi del virus emerge un dato preoccupante: continua a salire il tasso di positività, oggi addirittura del 17,6 per cento, tre punti in più rispetto a ieri. I morti in Italia sono stati 364, i contagi in tutto 11831 ma con men o tamponi. Ma dopo metà gennaio potrebbe restare il coprifuoco alle 22, e il governo ha già annunciato che gli impianti da sci non riapriranno prima del 18. Insomma la situazione resta di massima allerta e grande incertezza, mentre in Italia i cittadini vaccinati sono circa 46 mila.

Sardegna, cala il virus dopo Capodanno: oggi 189 nuovi contagi e quattro morti nell’Isola. Sono 31.667 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall’inizio dell’emergenza. Nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale sono stati rilevati 189 nuovi casi.

Si registrano anche 4 decessi (755 in tutto): due uomini e due donne tra 69 e 81 anni. Le vittime: tre residenti della provincia del Sud Sardegna e una della provincia di Sassari.