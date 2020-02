“Coronavirus su un bimbo di Castelsardo? No, non è nemmeno un caso sospetto”

Sembra risolversi con un grosso sospiro di sollievo il presunto caso di Coronavirus su un bimbo di due anni di Castelsardo che, oltre due settimane fa, era stato in Cina insieme ai genitori. Il piccolo ha febbre e tosse, e il medico di famiglia ha segnalato la particolare situazione. Ma l’assessore regionale della Sanità, il leghista Mario Nieddu, è netto: “Nessun caso sospetto, queata segnalazione non sarebbe nemmeno dovuta partire perché è già passato il periodo di incubazione di quindici giorni. Abbiamo attivato il protocollo”, afferma Nieddu, riferendosi ai test ai quali verrà sottoposto a breve il bambino, “ma non c’e assolutamente necessità di creare allarmismi perché, ripeto, non c’è nemmeno un caso. Viviamo in un’Isola, la possibilità di casi reali è molto remota”. La task force imbastita dall’assessorato, inoltre, “è sempre operativa. Ogni sera facciamo il punto della situazione con la Protezione Civile”.