Coronavirus, stop a mirto e limoncello: azienda sarda sfrutta l’alcool per produrre disinfettanti

I disinfettanti al posto di mirto e limoncello. Una nota azienda sarda produttrice di liquori ha deciso di convertire parte della propria produzione. “Abbiamo utilizzato la nostra disponibilità di alcool per produrre un sanificante per mani”, si legge nella pagina Facebook della società, “che abbiamo realizzato in azienda seguendo le indicazione dell’ Organizzazione Mondiale della Sanità. Il prodotto è realizzato con Alcool a 80°, perossido di idrogeno, glicerina e oli essenziali da noi prodotti. Abbiamo ritenuto che in questo momento fosse importante fare così”