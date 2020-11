Coronavirus, Solinas annuncia il “piano per l’emergenza” in Sardegna dei prossimi 40 giorni

I contagi in Sardegna, nelle ultime 25 ore, sono calati. “Solo” 301, e cinque vittime, oltre un centinaio di nuovi positivi in meno rispetto a 48 ore fa. Ma il Coronavirus c’è, ovviamente, ancora, anche nell’Isola. E il presidente della Regione Christian Solinas è pronto a presentare un “piano di intervento relativo alla pianificazione organica per l’emergenza Covid nei prossimi 40 giorni in Sardegna”. A conti fatti, un progetto che dovrà durare quasi sino alla fine dell’anno. Solinas lo illustrerà domani, nel corso di una conferenza stampa, insieme all’assessore regionale della Sanità, Mario Nieddu, e i vertici delle aziende sanitarie regionali.