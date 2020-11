Coronavirus, chiude la scuola Silvio Pellico a Serramanna

Serramanna, nuova ordinanza sindacale che prevede la chiusura della scuola primaria di via Silvio Pellico. Sino al 28 novembre compreso, salvo diverse e successive comunicazioni. Tale provvedimento è stato adottato in attesa degli esiti delle indagini epidemiologiche in corso. Sono attualmente 4 le classi dei piccoli in quarantena nel plesso di via Silvio Pellico.

“A tutti gli alunni posti in quarantena dall’ATS si raccomanda di rispettare rigorosamente le prescrizioni e di stare a casa. Chiediamo ai genitori la massima collaborazione in questo senso” comunica l’amministrazione comunale.