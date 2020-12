I numeri del coronavirus in Sardegna: 683 pazienti in ospedale e 14.459 in isolamento domiciliare

Sono 683 le persone ricoverate all’ospedale con il coronavirus in Sardegna, 64 sono in terapia intensiva. In isolamento domiciliare sono invece 14.459 sardi. I nuovi guariti nelle ultime ore sono 274