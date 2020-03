Salgono a 722 i casi totali di coronavirus in Sardegna, di cui 31 decessi e 34 guarigioni. Attualmente positivi sono dunque 657 di cui 516 in isolamento domiciliare, 28 in terapia intensiva e 113 ricoverati con sintomi. Nessun nuovo contagio rispetto a ieri nelle province di Nuoro, Sud Sardegna e Oristano.