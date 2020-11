Coronavirus, rallenta la curva in Italia: oggi 37255 positivi e 544 morti, ma il Covid non sta più avanzando. Sono i primi effetti delle nuove misure restrittive: la curva del virus è ferma lì, nel plateau, con tasso di positività stabile al 16 per cento e nei prossimi giorni secondo gli esperti dovrebbe cominciare la vera discesa. Aumentano anche i guariti, che sono stati più di 12mila, mille in più di ieri, e anche questo è un dato positivo da sottolineare. Oggi sono stati effettuati in campo nazionale meno tamponi di ieri, quando i positivi erano stati oltre 40mila. Sono tre giorni di seguito che il tasso di positività fermo al 16 per cento non cresce, segno che la curva sta iniziando davvero a rallentare anche se la strada sarà lunga e solo il vaccino potrà fermare davvero la pandemia.

Contagi e morti in calo anche in Sardegna. Sono 14.813 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall’inizio dell’emergenza. Nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale si registrano 396 nuovi casi, 302 rilevati attraverso attività di screening e 94 da sospetto diagnostico.

Si registrano cinque vittime (318 in tutto): tre uomini, due residenti a Sassari e uno a Cagliari, e due donne residenti rispettivamente ad Assemini e Isili.