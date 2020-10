Coronavirus, quell’eccesso di silenzio sui malati: cosa ci viene nascosto?

A che punto siamo con l’epidemia? Davvero corriamo il rischio di un nuovo lockdown? Quali sono i reali rischi che corrono gli italiani? Domande che si rincorrono. Tanti dubbi e poche certezze. Tanto che perfino la presidente del Senato, Elisabetta Casellati, ha richiamato il governo a un impegno maggiore sul fronte dell’informazione, per evitare la confusione continua di dati e di notizie. In realtà, sono molte le questioni alle quali le statistiche ufficiali non danno alcuna risposta, alimentando così un senso di insicurezza e di incertezza. Si sa poco, ad esempio, sul numero effettivo delle vittime, sul reale stato dei contagiati, su come si diffonde l’economia e, perfino, sulla situazione degli ospedalizzati.

