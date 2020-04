Coronavirus, quattro casi sospetti nella residenza per anziani a Selargius: tamponi per tutti nella Rsa di Su Planu

Coronavirus, quattro casi sospetti alla Rsa di Su Planu. Test dell’Ats per tutti i 70 ospiti e per il personale della struttura. Ci sono solo 4 casi di positività al test sierologico: si tratterebbe di 2 ospiti, di un operatore socio sanitario e di un fisioterapista. Ma per il verdetto definitivo occorre attendere l’esito del tampone. I lavoratori intanto sono stati temporaneamente sospesi e gli ospiti sono in isolamento nelle proprie abitazioni. “Stimo aspettando l’esito dei tamponi”, conferma Alberto Randazzo, presidente della Fondazione che gestisce la struttura per anziani selargina.