Coronavirus, primo morto a Monserrato: “Cari cittadini, purtroppo il virus non è lontano da noi”

Coronavirus, c’è il primo morto a Monserrato. E’ deceduto il monserratino di 78 anni ricoverato al Santissima Trinità. L’annuncio del primo cittadino Tomaso Locci. “Mi dispiace tanto”, dichiara il sindaco, “ho chiamato la figli per porgerle le mie condoglianze. Spero che questo faccia capire ai cittadini che il virus non è lontano da Monserrato. Per questo dobbiamo tutelare la nostra salute, rimanere a casa e rispettare le regole”.

I covid positivi a Monserrato sono 6. “Due sono in via di guarigione”, aggiunge Locci, “gli altri sono costantemente monitorati dai servizi sociali dell’amministrazione de ll’Ats. Gli strumenti di controllo stanno funzionando”.