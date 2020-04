Coronavirus, primo caso a Quartucciu. Il sindaco: “Mantenete la calma e state a casa”

“Cari concittadini, l’ATS mi ha appena informato della presenza di un caso di positività accertata al virus covid-19”, così nella propri pagina Facebook il primo cittadino Pietro Pisu. . “La situazione è assolutamente sotto controllo e l’Amministrazione Comunale ha iniziato subito ad interloquire con le autorità sanitarie, con la protezione civile regionale e le forze dell’ordine proprio per monitorare e seguire attentamente l’evolversi del caso. Invito tutti quanti a mantenere la calma, a rimanere in casa, non uscire per strada senza motivo, a prestare la massima attenzione nel rispetto delle regole emanate dai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, le Ordinanze del Presidente della Regione e tutte le misure igienico sanitarie previste. Usciamo di casa solo se strettamente necessario e manteniamo le distanza di sicurezza. Oggi più che mai dobbiamo dimostrare di essere una comunità responsabile”.