Coronavirus, positivo il tennista azzurro Fabio Fognini: si trova in Sardegna per un torneo. Il tennista azzuro ha contratto il Covid-19 e non potrà scendere in campo contro lo spagnolo Roberto Carballes Baena (numero 96 della classifica Atp) nel secondo turno del Sardegna Open, torneo Atp 250 in corso di svolgimento sui campi in terra rossa del Forte Village di Santa Margherita di Pula, nel Cagliaritano (montepremi di 271.345 euro). Il campione ligure, numero 16 del mondo e prima testa di serie, sarà sostituito dal croato Danilo Petrovic.