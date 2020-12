Coronavirus, positivi in aumento a Cagliari: in città sono 981

I positivi al virus sono saliti rispetto al trend delle ultime 2/3 settimane, al momento della comunicazione dell’Ats il numero di positivi è pari a 981. I dati forniti dal sindaco di Cagliari Paolo Truzzu in consiglio comunale. Il 4,3% sono ricoverati in ospedale e anche la percentuale dei ricoverati è salita. “Dal primo all’8 dicembre sono 315 positivi, 39 al giorno. L’appello è al rispetto delle distanze e all’utilizzo della mascherina”, dichiara il sindaco, “utilizziamole anche quando siamo con amici e parenti per cercare di fermare la diffusine del contagio. Rivolgo l’invito è ai più giovani: nessuno vi impedisce di uscire e frequentarvi, ma mantenete le distanze e utilizzate le mascherine anche all’aria aperta, serve la massima prudenza soprattutto in questi giorni di festa.