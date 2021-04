Coronavirus, oltre la metà dei pazienti della Sardegna ricoverata a Cagliari: weekend sul filo dell’emergenza

Sono pazienti Covid del Nord Sardegna e del resto dell’Isola. Ma vengono ricoverati a Cagliari. E così oggi tra il Santissima Trinità e il Binaghi c’è il 55% ricoverati sardi in reparti non intensivi. In carico al Pou di Cagliari, secondo i dati sono 201 i ricoverati Covid in reparti non intensivi e 163 nel resto dell’Isola.

Super lavoro dunque per il personale cagliaritano impegnato, oltre che all’assistenza dei pazienti di tutta la Sardegna, anche in attività extra ospedaliere come vaccini e tamponi.