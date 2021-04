Oltre 50 ricoveri nei Covid Hospital cagliaritani nelle festività pasquali. Da venerdì 2 a lunedì 5 aprile, solo nel POU di Cagliari sono stati registrati 41 nuovi ricoveri di pazienti Covid al Santissima Trinità e 15 al Binaghi. Dimessi 20 pazienti all’ospedale di Is Mirrionis e 6 in quello di vi Is Guadazzonis.

E a questo punto negli ospedali crescono le preoccupazioni contro gli assembramenti e le visite in casa. “La vogliamo smettere di andare a trovare parenti e amici in casa e di fare assembramenti nei supermercati e in strada per un panino?”, si domanda Sergio Marracini, direttore nei Covid Hospital.