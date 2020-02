Coronavirus, addio al medico eroe che lanciò l’allarme

E’ stato il primo a lanciare l’allarme sulla diffusione del coronavirus a Wuhan in Cina. Stando a quanto riporta il Global Times, Li Wenliang, il 34enne medico eroe cinese, è morto.

La storia di Li Wenliang, che lavorava a Wuhan, ha fatto il giro del mondo in queste settimane in cui il contagio si è diffuso dalla Cina in 25 Paesi, provocando già oltre 500 morti era stato prima screditato dalle autorità cinesi, poi minacciato dalla polizia, infine rivalutato dalla magistratura e dalla società civile.

Il medico si era ammalato a metà gennaio, dopo aver inconsapevolmente trattato un paziente con il coronavirus.

Ricoverato in ospedale il 12 gennaio, nei giorni seguenti le sue condizioni erano peggiorate al tal punto che era stato trasferito in un reparto di terapia intensiva. Il primo febbraio Li era risultato positivo al coronavirus.

