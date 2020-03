Coronavirus, l’ultimo drammatico bollettino: salgono a 421 i contagi, 15 i morti

Salgono a 421 i casi positivi di coronavirus in Sardegna, secondo gli ultimi dati diffusi dal bollettino ufficiale della protezione civile nazionale: sono 64 nella città metropolitana di Cagliari, 15 nel sud Sardegna, 7 Oristano, 26 Nuoro, 309 a Sassari, il dato più preoccupante. In totale nell’Isola sono stati eseguiti 2.859 test, 22 dei quali in corso d’accertamento.

I pazienti ricoverati in ospedale sono in tutto 99, di cui 19 in terapia intensiva, mentre 296 sono le persone in isolamento domiciliare. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 5 pazienti guariti, più altri 6 guariti clinicamente. Salgono drammaticamente a quindici i decessi.