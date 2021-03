Coronavirus, la svolta a Bono: dal lockdown totale alla zona bianca. Altre buone notizie sul fronte del Covid in Sardegna: la città di Bono, la prima ad essere colpita dalla variante inglese, non è più zona rossa. Il sindaco Elio Mulas ha annunciato: “Visto il parere espresso dal servizio sanitario, in cui ci viene raccomandato il posticipo dell’apertura delle scuole per motivi di sicurezza, visti i dati che riguardano la trasmissione del virus all’interno degli ambienti scolastici, con tale ordinanza si stabilisce la chiusura delle scuole Mentre, da domani 7 marzo 2021, tutte le attività finora chiuse potranno riprendere”.